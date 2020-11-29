Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü
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Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü

29.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:30
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Başbük Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan A.T. ile K.Y, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

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Mahallede ve hastanede yoğun güvenlik önlemi alınırken, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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