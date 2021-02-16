Şanlıurfa'da akraba 2 aile arasındaki taş ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da akraba 2 aile arasındaki taş ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

16.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:44
Şanlıurfa'da akraba 2 aile arasındaki taş ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba 2 aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba 2 aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Dolaş Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen akrabalar arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kavgada yaralanan 4 kişi Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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