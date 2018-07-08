Şanlıurfa'da Akıma Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Şanlıurfa'da bir trafoda akıma kapılan işçi ağır yaralandı.
Şanlıurfa'da bir trafoda akıma kapılan işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir trafoda bakım onarım çalışması yapan Erdal Fidan (27) elektrik akımına kapıldı.
Vücudunda yanıklar oluşan Fidan, ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fidan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.