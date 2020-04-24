Şanlıurfa'da akıma kapılan elektrikçi öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan elektrikçi hayatını kaybetti.
24.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:34
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan elektrikçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, elektrikçi Ali Yüzücü (44), Elgün Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek isterken akıma kapıldı.
Yüzücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA