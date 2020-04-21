Şanlıurfa'da akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akıma kapılan elektrikçi yaşamını yitirdi.
21.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:40
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akıma kapılan elektrikçi yaşamını yitirdi.
Kırsal Kargalı Mahallesi'nde bir evin elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Mustafa Demir (30), akıma kapıldı.
Çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Demir hayatını kaybetti.
Demir'in ilçe merkezinde elektrikçi olarak çalıştığı ve mahalleye iş amacıyla gittiği öğrenildi.
Kaynak: AA