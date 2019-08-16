Şanlıurfa'da akıma kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da akıma kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlasını suladığı sırada elektrik akımına kapılan çiftçi öldü.

16.08.2019 16:33
Şanlıurfa'da akıma kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlasını suladığı sırada elektrik akımına kapılan çiftçi öldü.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çaylarbaşı Mahallesi'ndeki tarlasını sulamak amacıyla Fırat Nehri kıyısına kurduğu pompaya elektrik kablosu bağlamaya çalışan Turan Tayyan (38) akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Tayyan, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tayyan'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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