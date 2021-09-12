Son dakika haber! 'DEDAŞ görevlisiyiz' diyerek mahallenin elektrik kablolarını çalan hırsızlar kamerada

'DEDAŞ görevlisiyiz' diyerek mahallenin elektrik kablolarını çalan hırsızlar kamerada

Görevli olduklarını söyleyen kablo hırsızlarına yardım edip çay ikram ettiler

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Dicle Elektrik görevlisiyiz diyen 3 kişi mahallenin elektrik kablolarını çaldı. Hırsızları kurum çalışanı zanneden mahalleli kabloları sökmelerine yardım edip çay ikram etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Ekili kırsal Mahallesinde yaşandı. Ford Connect marka 27SF 916 plakalı araç ile mahalleye giden 3 şahıs, kendilerini DEDAŞ görevlisi olarak tanıtıp elektrik trafosunda arıza olduğunu ve tamir edeceklerini söyledi.

Çay ikram edip kabloları sökmelerine yardım ettiler

Mahallede ikamet eden Celal Güler, şahısları eve davet edip çay ikram etti. Çay içtikten sonra dışarı çıkan şahıslar o esnada güvenlik kamerasına yakalandı. Bir süre etrafta dolaşan şahıslar daha sonra trafonun bulunduğu bölgeye gitti. Mahalledeki birkaç vatandaşın yardımıyla kabloları söken şahıslar arızayı giderme bahanesiyle kendilerini oyalamaya başladı. Çalışmanın uzun süreceğini düşünen mahalleli, evlerine geri döndü.

Çocuklar Mahalle Muhtarı Avni Akbalık'ı arayıp DEAŞ ekibinin geldiğini ve trafodaki bir arızayı gidermeye çalıştığını söyledi. Suruç ilçe merkezinde olan muhtar, aracına binip kırsal mahalleye geldi. Elektriklerin gelmediğini gören muhtar, trafonun yanına gittiğinde kimsenin olmadığını ve kabloların sökülüp götürüldüğünü gördü. Mahalledeki çocukların aldığı araç plakasını not eden Akbalık, emniyete gitmek için aracıyla yolda giderken hırsızların kullandığı aracın karşıdan geldiğini gördü. Geri dönen Akbalık aracı takip edip Gaziantep yolu üzerindeki bir petrol istasyonu yakınında durdurdu. Araçtakilere kim olduklarını sorunca da DEDAŞ çalışanı oldukları cevabını aldı. DEDAŞ'ı arayıp plakayı sorduğunu ve böyle bir araçlarının olmadığını söyleyen Akbalık jandarmayı aramak isterken şahıslar araca binip kaçtı. Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri, bölgede inceleme yapıp kaçak şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Araca binip kaçtılar

Mahalle Muhtarı Avni Akbalık, aracın peşine düşüp yakaladığını fakat jandarmayı aramak isterken kaçtıklarını belirterek, "Gündüz vaktiydi, çocuklar beni aradı. Dediler ki burada DEDAŞ'tan bir ekip gelmiş. Ben de orada değildim, dışarıdaydım. Baktım elektrikler kesik. Ne oldu dedim. Kaçak ekibi geldi dediler. Oraya gidince kimseyi bulamadım. Baktım ki kablolar da yok. Kablonun çalındığını anladım. Çocuklar plakayı almıştı, bana verdiler. Ben de emniyete gidecektim. Baktım ki aynı plakalı araç karşıdan geliyor. Hemen peşine düştüm ve petrolün orada yakaladım. Siz kimsiniz diye sorduğumda DEDAŞ'ta çalıştıklarını söylediler. Sizin plakayı sordurdum öyle bir araçları yokmuş dedim. Aracın bagajına bakınca çaldıkları kabloları gördüm. Madem DEDAŞ'ta çalışıyorsunuz burada durun ben jandarmayı arayayım dedim. Ben jandarmayı arayayım derken ikisi araca binip kaçtılar. Zaten 3 kişilerdi. DEDAŞ'a sordum bana böyle bir araçlarının olmadığını söylediler. DEDAŞ görevlisi değillerdi" diye konuştu.

Olaya ilgili soruşturma devam ediyor.