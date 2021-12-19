ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu araç kuyruğu oluştu - Haberler
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ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu araç kuyruğu oluştu

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 33 AYD 54 plakalı akaryakıt yüklü tanker devrildi.

Yan yatan tanker nedeniyle kara yolunun Diyarbakır yönü ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, patlama ihtimaline karşı önlem aldı.

Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bir saatlik çalışmanın ardından tanker, kara yolundan çekildi.

Beş kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunda ulaşım, daha sonra kontrollü sağlandı.

ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu araç kuyruğu oluştu

ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu araç kuyruğu oluştu

ŞANLIURFA - Akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu araç kuyruğu oluştu

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AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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