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ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa - Mardin kara yolunun 8'inci kilometresindeki akaryakıt istasyonunun bir pompası, ilk belirlemelere göre elektrik kaynaklı alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi istasyon çalışanları yaparken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını büyümeden söndürdü.

AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez, gazetecilere, ilk belirlemelere göre yangının elektrik akımının gidip gelmesinden kaynaklı olduğunu belirlediklerini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını büyümeden söndürdüğünü aktaran Sönmez, "AFAD olarak bizler de olay yerine geldik. Çok şükür bir sıkıntı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerimize yerinde ve zamanındaki müdahalesinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

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AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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