Şanlıurfa'da ailelerin taşlı- sopalı ve bıçaklı kavgası: 13 yaralı
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Şanlıurfa'da ailelerin taşlı- sopalı ve bıçaklı kavgası: 13 yaralı

Şanlıurfa'da ailelerin taşlı- sopalı ve bıçaklı kavgası: 13 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, akraba 3 aile arasında ev inşaatı nedeniyle çıkan ve taş, sopa ile bıçakların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, akraba 3 aile arasında ev inşaatı nedeniyle çıkan ve taş, sopa ile bıçakların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı.

Viranşehir'in Tekel Mahallesi'nde akraba olan Alkan, Satmaz ve Kama aileleri arasında ev inşaatı meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar, birbirlerine bıçak, taş ve sopalar ile saldırdı. İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 13 kişi, yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı mahalle ve hastane önünde önlem alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.


Şanlıurfa'da ailelerin taşlı- sopalı ve bıçaklı kavgası: 13 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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