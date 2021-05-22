Son dakika haberi | Şanlıurfa'da ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Siverek'e bağlı Taşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu 2 aile arasında, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ferman Bozkoyun, Mahmut Bozkoyun ve Ramazan Derin Kılavuzoğlu, yaşamını yitirdi. Diğer 3 kişi ise tedaviye alındı. 

MAHALLE VE HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan kavga sonrası mahallede ve hastane önünde, jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi ise gözaltına alındı. Jandarma, kavgaya karışan diğer şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


- Şanlıurfa
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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