Şanlıurfa'da aile fertlerinin genetik hastalıktan öldüğü iddiası

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Viranşehir ilçesindeki bir mahallede yaşayan Koyuncu ailesinin 13 ferdinin genetik hastalıktan öldüğü iddiası üzerine çalışma başlattı.

Viranşehir İlçe Sağlık Müdürü Lokman Doğan ve beraberindeki ekip, olayın yaşandığı Büyük Gömülü Mahallesi'ne giderek, Koyuncu ailesinin fertleriyle görüştü. Daha önce yapılan tetkiklerin sonuçlarını inceleyen ekipler, araştırmak üzere vatandaşlardan kan örneği aldı.

Lokman Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili çalışmaların başlatıldığını ve bu nedenle bölgeye gelerek aile ile bir araya geldiklerini söyledi.

Gerekli araştırmaların ardından olayın netleşeceğini aktaran Doğan, "Görüşmelerle ilgili birimlerimizi bilgilendireceğiz. Bu anlamda ne gerekiyorsa yapılacak. İl Sağlık Müdürlüğü de konuyu yakından takip ediyor." dedi.

Bir süre önce kardeşinin belirlenemeyen bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini öne süren Bahar Koyuncu (19) mahalledeki çok sayıda yakınının da aynı sebepten yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yetkililerden bu konuda destek beklediğini dile getiren Koyuncu, şunları kaydetti:

"Kardeşim aniden düştü, doktora götürdük yapılan muayene sonucu bize ilaç verildi. Ama bir kaç gün sonra yine düşüp bayıldı ve vefat etti. Halam, kuzenlerim ve bazı yakınlarım olmak üzere köydeki 13 kişi de bu şekilde öldü. Biz bu ölümlerin neden olduğunu öğrenmek istiyoruz. Gitmediğimiz doktor kalmadı ama kimse bize hastalığın ne olduğunu söyleyip, teşhis koyamadı. Biz artık bu ölümlerin son bulmasını istiyoruz. Yetkililerin bu konuda desteğini bekliyoruz. Her an ölüm korkusu yaşamak istemiyoruz."

Kaynak: AA