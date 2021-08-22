Şanlıurfa'da ahırda çıkan yangında 25 küçükbaş hayvan telef oldu
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ahırda çıkan yangında 25 koyun telef oldu.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ahırda çıkan yangında 25 koyun telef oldu.
Bahçelievler Mahallesi'nde bir ahırın yakınında çıkan yangın kısa sürede yayıldı.
Alevlerin, ahırdaki samanlara da sıçraması sonucu 25 koyun telef oldu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatte söndürülebildi.
Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş