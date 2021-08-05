Şanlıurfa'da Ağustos yağmuru serinletti

Hava sıcaklığının 45 derecelerde seyrettiği Şanlıurfa'da kısa süreliğine yağan yağmur serinletti.

Hava sıcaklığının 45 derecelerde seyrettiği Şanlıurfa'da kısa süreliğine yağan yağmur serinletti.

Son yılların en sıcak yaz mevsimini yaşayan Şanlıurfa'da kısa süreli yağan yağmur, vatandaşların yüzünü güldürdü. Hava sıcaklığının yaklaşık 45 derecelerde seyrettiği kentte aniden yağan yağmur altında bazı vatandaşlar yürümeyi tercih ederken, bazıları da ıslanmamak için kaçacak yer aradı. Kısa süren yağmur sonrası sıcak hava dalgası etkisini sürdürdü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı