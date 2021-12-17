Şanlıurfa'da ağaç kesen kişiye fidan dikme cezası - Haberler
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Şanlıurfa'da ağaç kesen kişiye fidan dikme cezası

Şanlıurfa'da ağaç kesen kişiye fidan dikme cezası
AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parktaki ağacı kesen kişiye 10 fidan dikme cezası verildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parktaki ağacı kesen kişiye 10 fidan dikme cezası verildi.

Bir süre önce Esmerçayı Mahallesi'ndeki parkta kesilen ağacı fark belediye ekipleri, durumu polise bildirdi.

Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, ağacı kesen kişinin Bahri Gülalan olduğunu belirledi.

Siverek Başsavcılığı talimatıyla uzlaştırmaya gönderilen dosyada, şüphelinin 10 fidan dikmesi konusunda uzlaşmaya varıldı.

Gülalan, Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresindeki Millet Bahçesi'ne 10 fidan dikti.

Bahri Gülalan, ağaca zarar verdiği için duyduğu pişmanlığını dile getirerek, "Çok üzgünüm, yapmamam gerekiyordu. Belediye ile 10 ağaç dikme konusunda uzlaşmaya vardık. Ağaçları zevkle ve seve seve dikmeye razı oldum. Herkesten özür diliyorum, bana bu fırsatı tanıyan Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak hanımefendiye de teşekkür ediyorum." dedi.

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AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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