Şanlıurfa'da Ağaç Kavgası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Yalankoz Mahallesi'nde iki grup arasında dut ağacı nedeniyle çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.



Kavgada, taş ve sopa darbeleriyle Zekeriye ve Mustafa Kantarmış yaralandı. Olay yerindeki bir otomobil de zarar gördü.



Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayda aracı zarar gören Mehmet Emin Kantarmış, gazetecilere yaptığı açıklamada bir süre önce diktiği dut ağaçlarının kesildiğini fark etmesi üzerine Jandarma'ya başvurduğunu söyledi.



Kavganın bu nedenle çıktığını belirten Kantarmış, "10 ağacım kesildi karakola haber verdim. Jandarma geldi fotoğraflarını çekti, jandarma tutanak tutu. Bir süre sonra köyden silah sesi geldi. Jandarma köydeyken taşlı sopalı saldırıya uğradık iki akrabam yaralandı. Atılan taşlarla aracımın camı kırıldı aracım hasar gördü." dedi.



Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.