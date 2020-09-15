Şanlıurfa'da adliye çıkışında kavga: 3 yaralı
Şanlıurfa'da duruşmadan çıkan iki grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
15.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:35
Şanlıurfa'da duruşmadan çıkan iki grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, adliye önündeki alanda bir davanın tarafları arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada birbirlerine taş ve sopayla saldırılan taraflardan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA