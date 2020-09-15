Şanlıurfa'da adliye çıkışında kavga: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da adliye çıkışında kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'da duruşmadan çıkan iki grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da adliye çıkışında kavga: 3 yaralı
15.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:35

Şanlıurfa'da duruşmadan çıkan iki grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, adliye önündeki alanda bir davanın tarafları arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada birbirlerine taş ve sopayla saldırılan taraflardan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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