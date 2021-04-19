Şanlıurfa'da açılan kurslarla kadınlar meslek ediniyor
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Şanlıurfa'da açılan kurslarla kadınlar meslek ediniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Karaköprü Belediyesinin açtığı meslek edindirme kurslarıyla birlikte kadınlar boş zamanlarını değerlendirerek meslek öğreniyor.

Şanlıurfa Karaköprü Belediyesinin açtığı meslek edindirme kurslarıyla birlikte kadınlar boş zamanlarını değerlendirerek meslek öğreniyor.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen (KARAMEK) Karaköprü Mesleki Eğitim Kursları ile ilçedeki kadınlar boş zamanlarını değerlendirerek el becerisi ve meslek öğreniyorlar.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki kurs merkezinde verilen kursların arasında kuaförlük, dikiş-nakış, alüminyum kabartma, Mozaik yapımı ve halı dokuma bulunuyor. Ayrıca kursiyerlerin kurstayken küçük çocuklarının zaman geçirmesi için bir de kreş bulunuyor.

Ramazan ayında gündüz vakitlerini değerlendirmek isteyen kadınlar kurslara ilgi gösterirken, kurslarda sınıflar ve kullanılan araçlar pandemi tedbirleri kapsamında sürekli dezenfekte ediliyor. Ayrıca kursiyerlerin pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde eğitim almasına dikkat ediliyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da açılan kurslarla kadınlar meslek ediniyor
Şanlıurfa'da açılan kurslarla kadınlar meslek ediniyor
Şanlıurfa'da açılan kurslarla kadınlar meslek ediniyor
Şanlıurfa'da açılan kurslarla kadınlar meslek ediniyor
Şanlıurfa'da açılan kurslarla kadınlar meslek ediniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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