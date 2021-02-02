Şanlıurfa'da açılan kursla ata sporu okçuluğu öğreniyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da açılan kursla ata sporu okçuluğu öğreniyorlar

02.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:11
Şanlıurfa'da açılan kursla ata sporu okçuluğu öğreniyorlar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ata sporunu yaygınlaştırmak amacıyla açılan kursta, sporculara okçuluk öğretiliyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ata sporunu yaygınlaştırmak amacıyla açılan kursta, sporculara okçuluk öğretiliyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, tarihi kültürü yaşatmak amacıyla spor salonunda geleneksel okçuluk için kurs açtı.

Okçuluk merakı olanlara yönelik haftanın belirli günlerindeki kurslara katılanlar, usta öğreticiler gözetiminde ok atmayı öğreniyor.

Hedeflerinin ulusal düzeyde Türkiye'yi temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunu belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Doğan Şenlik, AA muhabirine, "Bu alanda kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Daha önce bu alanda kentimizde böyle bir kurs açılmamıştı ve açtığımız kurstaki amaçlarımızdan biri de ülkemizin bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırmaktır." dedi.

Devam eden koronavirüs salgını nedeniyle tedbir aldıklarını kaydeden Şenlik, maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat ettiklerini belirtti.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde açılan kurslarda okçuluğu öğrendiğini dile getiren kurs eğitmeni Ahmet Çakmak da "Kursa katılanlara okçuluğun temel kavram ve tekniklerini öğretiyorum. Önümüzdeki dönemlerde de tamamen okçuluk atışları üzerine eğitim vereceğiz. Hedefimiz milli takım elemelerine buradan sporcu göndermek." diye konuştu.

Ağabeyine özenerek başladığı okçulukta ilerlemek istediğini dile getiren 8 yaşındaki Nur Ebrar Yiğiter, "İleride milli okçu olmak istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Didem Kınalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da açılan kursla ata sporu okçuluğu öğreniyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 12:33:25. #1.14#
title