Şanlıurfa'da acil ihtiyaçlar ALO 153 hattından karşılanıyor
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Şanlıurfa'da acil ihtiyaçlar ALO 153 hattından karşılanıyor

Şanlıurfa'da acil ihtiyaçlar ALO 153 hattından karşılanıyor
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde evden çıkamayan vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için ALO 153 hattını arayabileceklerini bildirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde evden çıkamayan vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için ALO 153 hattını arayabileceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gelen talep ve önerilerin büyük bir özveri ile takip edilerek yerine getirildiği belirtildi.

Vatandaşların ALO 153 telefon hattını arayarak acil ihtiyaçlarının karşılanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle pandemi dönemiyle 'evde kal' çağrılarına uyan ve kısıtlamalarda evlerinden dışarıya çıkamayan yaşlı ve yardıma ihtiyacı olan ailelerin ihtiyaçlarına anında karşılık veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi aracılığıyla durumu zabıta ekipleri ile vefa destek gruplarına aktararak vatandaşların talepleri evlerine kadar ulaştırılıyor. Şanlıurfa'daki vatandaşlara kolaylık sağlamak için kurulan ALO 153 Çağrı Merkezi günlük ortalama bin 500, aylık ise yaklaşık 47 bin çağrı alıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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