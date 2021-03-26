Şanlıurfa'da etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
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Şanlıurfa'da etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Şanlıurfa'da 15 gün süreyle kent merkezi ve ilçelerinde her türlü yürüyüş ve basın açıklaması yasaklandı.

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Şanlıurfa'da 15 gün süreyle kent merkezi ve ilçelerinde her türlü yürüyüş ve basın açıklaması yasaklandı.

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde basın açıklaması, miting, çadır kurma ve benzeri etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Kent genelinde vatandaşların güvenliği için bazı tedbirlerin alındığı, bu kapsamda 15 gün sürecek etkinlik yasağı kararı alındığı kaydedilen açıklamada, "Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri olan toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi diğer illerden katılımlarla birlikte 28 Mart 2021 tarihi ile 11 Nisan 2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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