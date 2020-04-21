Şanlıurfa'da acı olay: 2 yaşındaki ikizler 4. kattan düşerek can verdi
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Karaköprü, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Şanlıurfa'da acı olay: 2 yaşındaki ikizler 4. kattan düşerek can verdi

Şanlıurfa'da acı olay: 2 yaşındaki ikizler 4. kattan düşerek can verdi Pencerede düşen ikiz kardeşler hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde açık olan pencerenin kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler, 5 katlı binanın 4'üncü katından beton zemine düşerek feci...

21.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:44
Şanlıurfa'da acı olay: 2 yaşındaki ikizler 4. kattan düşerek can verdi

Şanlıurfa'da acı olay: 2 yaşındaki ikizler 4. kattan düşerek can verdi

Pencerede düşen ikiz kardeşler hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde açık olan pencerenin kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler, 5 katlı binanın 4'üncü katından beton zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evin açık olan penceresinin kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ravza Demir ve Rümeysa Demir, pencereden kendilerini sarkıttıkları sırada dengelerini kaybedip beton zemine çakıldı. Çocukların düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kardeşlerden Ravza'nın hayatını kaybettiğini belirlerken Rümeysa ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği Rümeysa da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ravza'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Rümeysa'nın cenazesi ise hastaneden alınarak otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da acı olay: 2 yaşındaki ikizler 4. kattan düşerek can verdi

Kaynak: İHA

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