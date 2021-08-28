Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı
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Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı

Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de en çok acı tüketilen kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, biber hasadı ile birlikte isot yapımına da başlandı.

TÜRKİYE'de en çok acı tüketilen kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, biber hasadı ile birlikte isot yapımına da başlandı. Kentte biberlerin kurumaya bırakıldığı boş araziler ile evlerin çatıları kırmızı renge büründü.

Şanlıurfa'da, ekim ayına kadar sürecek pul biber yapımı için hazırlıklar başladı. Kentteki birçok aile mutfaklarında tüketecekleri biberleri, evlerinin çatılarına serdi. Geçimini isot yapımı ile sağlayan aileler ise satın aldıkları tonlarca biberi, isota dönüştürmek için Sırrın Mahallesi'nde bulunan boş arazilerde kurumaya bıraktı.

HER YER KIRMIZIİsot üreticilerinin tonlarca biberi kurumaya bırakmasının ardından boş araziler kırmızıya boyandı. İsot mevsiminin başlamasıyla kentte tatlı bir acı telaşı yaşandığını belirten Mehmet Mermer, pazardan veya tarladan satın aldıkları tonlarca biberi saplarından ayırdıktan sonra güneşte kurumaya bıraktıklarını söyledi. Biberin güneş altında kaldığı süreçte suyu çekilerek kuruma başladığını belirten Mermer "Birkaç gün içinde biberin suyu çekilerek kuruyor. Biberleri kurumasının ardından kararması için naylon poşetlerde ikinci kez kurutuyoruz. Poşetlerin içindeki biberleri birkaç gün sonra zeytinyağı ile harmanlayarak çekiyoruz" diye konuştu.KİLOSU 60-70 LİRAHava sıcaklığının 40 derece olduğu kentte acı ve güneşin kendilerini etkilediğini söyleyen Mermer, "Yaptığımız iş çok zahmetli ama severek yapıyoruz. Ekim ayına kadar burada isot üretimine devam edeceğiz" dedi. Mermer, 10 kilo biberden 1 kilo pul biber elde edildiğini ve Şanlıurfa isotunun lezzetinin herkes tarafından bilindiğini belirterek, kilosunun 60-70 lira arasında satıldığını söyledi.BİRÇOK AİLENİN GEÇİM KAYNAĞI

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezi olan isotun yapımı birçok aile için de geçim kaynağı. Özellikle kadınlar ile çocuklar, biberlerin acısına ve sıcak havaya aldırmadan aile bütçelerine katkı sağlıyor. İçerisinde 30 kilo biberin yer aldığı torbaları 8 liradan temizleyen kadınlar, 80-120 lira arasında para kazanıyor. Lise öğrencisi Fatma Nur Tunç, annesiyle isot temizlediğini belirterek, "Sıcak havada acı biberleri temizlemek zor oluyor. Ama aileme destek olmak ve eğitim masraflarımı karşılamak için burada çalışıyorum" dedi. Kentte çok sayıda güvercinin kurumaya bırakılan biberleri yemesi de renkli görüntüler oluşturdu.


Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı
Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı
Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı
Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı
Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı
Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı
Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı
Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı
Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı
Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı
Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı
Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı
Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı
Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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