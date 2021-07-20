Şanlıurfa'da acemi kasaplar hastanelik oldu
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Şanlıurfa'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Şanlıurfa'da acemi kasaplar hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken vücutlarının çeşitli yerlerinden kendisini boynuz ve bıçak darbeleriyle yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu.

Şanlıurfa'da bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken vücutlarının çeşitli yerlerinden kendisini boynuz ve bıçak darbeleriyle yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu.

Yurt genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kılınan namazın ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, kesimhanelere akın etti. Kentte, kurban kesimi sırasında yaralanan yaklaşık 150 acemi kasap hastanelere başvurdu. Kentin farklı hastanelerine başvuran vatandaşların ellerinden, kollarından, bacaklarından, vücudunun çeşitli yerlerinden satır ve bıçaklarla yaralandığı belirlendi.

Kurban kesim sırasında kendilerini yaralayan acemi kasaplar, kurban kesmeye çalışırken kurbanın darbeleri nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandıklarını söyledi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da acemi kasaplar hastanelik oldu
Şanlıurfa'da acemi kasaplar hastanelik oldu
Şanlıurfa'da acemi kasaplar hastanelik oldu
Şanlıurfa'da acemi kasaplar hastanelik oldu
Şanlıurfa'da acemi kasaplar hastanelik oldu
Şanlıurfa'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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