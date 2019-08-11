ŞANLIURFA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

11.08.2019 15:26

Şanlıurfa'da, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken hayvan darbeleri ve bıçakla yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kentte birçok kişi bayram namazının ardından, kurbanlarını kesmeye başladı. Bazı kişiler kesim sırasında bıçakla el ve ayaklarından bazıları da kurbanlıkların darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye gelen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA