ŞANLIURFA - 87 torun sahibi 88 yaşındaki Halil Yıldık Kovid-19'u yenmenin mutluluğunu yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ŞANLIURFA - 87 torun sahibi 88 yaşındaki Halil Yıldık Kovid-19'u yenmenin mutluluğunu yaşıyor

11.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:40
ŞANLIURFA - 87 torun sahibi 88 yaşındaki Halil Yıldık Kovid-19'u yenmenin mutluluğunu yaşıyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Halil Yıldık, eşiyle birlikte yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Halil Yıldık, eşiyle birlikte yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

İlçeye bağlı İncedere Mahallesi'nde eşiyle mutlu bir yaşam süren Yıldık'ın en büyüğü 73, en küçüğü 47 yaşında 5'i erkek 11 çocuğu, 87 torunu bulunuyor.

Salgın nedeniyle uzun zamandır torunlarını göremeyen Yıldık ve eşi Şaha Yıldık (88) yakalandıkları Kovid-19'u evde gördükleri tedavi sonucunda atlattı.

Halil Yıldık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsaldaki İncedere Mahallesi'nde doğduğunu ve bu yaşına kadar aynı mahallede yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye götürüldüğünü anlatan Yıldık, şöyle konuştu:

"Ben ve eşim hastalanınca oğlum bizi hastaneye götürdü. Yapılan Kovid-19 testimiz pozitif çıkmış ama bizim haberimiz olmadı. Hastalığımızı atlattıktan sonra koronavirüse yakalandığımızı öğrendim. Şimdi çok şükür iyiyim. Torunlarımın da çok sayıda torunu var. Salgından dolayı yaklaşık 1 yıldır bir araya gelemiyoruz. Torunlarımı göremiyorum ve onları çok özledim."

Kovid-19'u atlatmalarını sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu ifade eden Yıldık, resmi kayıtlarda 88 olarak geçen yaşının 100 civarında olduğunu öne sürdü.

"Allah'a şükür hafif geçirdiler"

Yıldık'ın en küçük oğlu Hayati Yıldık ise babasının doğal beslendiğini ve yürümeyi çok sevdiğini belirterek, "Babam yoğurt ve tereyağını çok sever. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştı ve yaşlandıktan sonra da evinin bahçesinde zaman geçirmeye başladı." diye konuştu.

Babası ve annesine koronavirüse yakalandıklarını söylemediklerini ifade eden Yıldık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Annem de salgına yakalanmıştı. Çocukları olarak tedirgin olduk ve psikolojik olarak etkilenmesinler diye onlara koronavirüse yakalandıklarını söylemedik. Babam ile annemi kendi evlerinde karantinaya aldık ve kontrollü olarak ihtiyaçlarını karşıladık. 20 gün sonra tekrar testlerini yaptırdık ve sonuçlar negatif çıkınca kendilerine durumu açıklayınca çok şaşırdılar. Allah'a şükür hafif geçirdiler. Ben bunu sağlıklı ve doğal beslenmelerine bağlıyorum. Annem sürekli bitkilerden çeşitli çaylar yapar babamla beraber içerler."

ŞANLIURFA - 87 torun sahibi 88 yaşındaki Halil Yıldık Kovid-19'u yenmenin mutluluğunu yaşıyor
ŞANLIURFA - 87 torun sahibi 88 yaşındaki Halil Yıldık Kovid-19'u yenmenin mutluluğunu yaşıyor
ŞANLIURFA - 87 torun sahibi 88 yaşındaki Halil Yıldık Kovid-19'u yenmenin mutluluğunu yaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA - 87 torun sahibi 88 yaşındaki Halil Yıldık Kovid-19'u yenmenin mutluluğunu yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:40:02. #1.14#
title