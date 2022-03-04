Şanlıurfa'da 85 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler

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Şanlıurfa'da 85 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da 85 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki 5 işyerine düzenlenen baskında, 85 adet kaçak cep telefonu ile çok sayıda elektronik materyallere el konuldu.

CEYLANPINAR, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki 5 işyerine düzenlenen baskında, 85 adet kaçak cep telefonu ile çok sayıda elektronik materyallere el konuldu.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kayıt dışı elektronik ürün ve cep telefonlarının satışını yapan 5 işyerine eş zamanlı baskın düzenledi. İşyerlerinde yapılan aramalarda, 85 kayıt dışı cep telefon ve çok sayıda çeşitli elektronik materyallere el konuldu. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Hisarcık, 3. Sayfa, Haberler

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