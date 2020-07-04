Şanlıurfa'da 83 ev karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 83 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA'da, koronavirüs vakası görülen kent merkezi ve ilçelerdeki 83 ev karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da 83 ev karantinaya alındı
04.07.2020 00:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 00:15

ŞANLIURFA'da, koronavirüs vakası görülen kent merkezi ve ilçelerdeki 83 ev karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca vaka görülen kent merkezi ve ilçelerde 83 evde 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerde 36 binada uygulanan karantina ise sona erdi


Kaynak: DHA

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