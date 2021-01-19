Şanlıurfa'da 8 yıldır aranan cinayet zanlısı hayvan barınağında yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan 8 yıldır aranan cinayet zanlısı, saklandığı hayvan barınağında yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca cinayet suçlamasıyla 8 yıldır firari olan Levent K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Komando Bölük Komutanlığının da desteğiyle kırsal mahallede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Hayvan barınağında saklandığı tespit edilen cinayet zanlısı Levent K. ekiplerce gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Levent K, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı