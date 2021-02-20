ŞANLIURFA - 8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone destekli operasyonla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ŞANLIURFA - 8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone destekli operasyonla yakalandı

20.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:13

Şanlıurfa'da cinayet suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, drone destekli operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa'da cinayet suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, drone destekli operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Antalya'da işlediği cinayetten dolayı 8 yıldır aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.D'nin Eyyübiye ilçesinde olduğunu belirledi.

A.D'nin saklandığı adrese drone desteğiyle şafak vakti operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, hükümlüyü saklandığı binada gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen firari, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

ŞANLIURFA - 8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone destekli operasyonla yakalandı
ŞANLIURFA - 8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone destekli operasyonla yakalandı
ŞANLIURFA - 8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone destekli operasyonla yakalandı
ŞANLIURFA - 8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone destekli operasyonla yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Kadir Topbaş Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç İrem Derici Merve Dizdar
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Ünal Karaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler İzmir Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA - 8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone destekli operasyonla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 12:13:23. #1.15#
title