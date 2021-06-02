Şanlıurfa'da 8. Yapı İnşaat ve Dekorasyon Fuarı Açıldı

Şanlıurfa' da 8. kez düzenlenen Yapı İnşaat ve Dekorasyon Fuarı 1 Haziran itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Şanlıurfa' da 8. kez düzenlenen Yapı İnşaat ve Dekorasyon Fuarı 1 Haziran itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi katkıları, Start Fuarcılık ve TÜMSİAD iş birliği ile açılan fuar sektörün gelişmesinde ve Şanlıurfa'nın gelişimine doğrudan etki edecek.

Türkiye'nin Yapı İnşaat ve Dekorasyon sektörünün tanınmış simalarını Şanlıurfa'da buluşturan 8. Şanlıurfa Yapı İnşaat Dekorasyon Fuarı 'Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarın açılış kurdelesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da olduğu protokol tarafından kesildi.

"GELENEKSEL URFA MİMARİSİ" FOTOĞRAF SERGİSİ DE ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Fuar alanında ayrıca "Geleneksel Urfa Mimarisi" fotoğraf sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fotoğraf sergisini gezen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül fotoğraf karelerinin sahiplerinden fotoğrafların hikayesini dinledi.

BAŞKAN BEYAZGÜL: " ŞANLIURFA GÜNEYDOĞU'DA CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

Açılış konuşmaları ise bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan istiklal marşının okunmasıyla başladı. Şanlıurfa'nın tarihi, turizmi ve gastronomisiyle örnek bir şehir olduğunun altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül " Şanlıurfa'nın kalkınması ve daha da gelişmesi için canla başla çalışıyoruz. Şanlıurfa'nın tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarmak için kent merkezinde betonarme yapıları yıkarak şehre yeni meydanlar kazandırıyoruz. Şanlıurfa Güneydoğu'da ve Türkiye'de bir cazibe merkezi konumuna gelmektedir" dedi.

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ise konuşmasında fuarların şehirler için ne kadar önemli olduğuna değindi. İl Başkanı Kırıkçı"Bir ilde eğer fuar kültürü varsa o il gelişmişlik endeksi noktasında kendisine artık bir istikamet belirlemiş demektir" diye konuştu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de konuşmasında şehirlerin kalkınmasında fuarların rolünün son derece önemli olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek konuşmasında" Fuarlarımız bir şehrin lokomotif halinde kalkınmasına vesile olan çok önemle üzerinde durduğumuz bir birlikteliktir. Fuarlar sadece sergiden ibaret değil, üreticinin, tedarikçinin ve tüketicinin bir anda bir yerde buluşması ve tanıtımı anlamında bizim için çok önemlidir" ifadelerine yer verdi

Fuar açılışında Start Fuarcılık Genel Müdürü Ozan Öztürk ve TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Sadık Sade de birer konuşma yaparak fuarın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Protokol konuşmalarının arından fuar alanında stant açan firmalar tek tek ziyaret edildi.

Fuarın açılışına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ak Parti KAraköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Sadık Sade, Kentsel Dönüşüm Uzmanı Zeki Yıldırım, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek ve çok sayıda firma yetkilisi katıldı.

Kaynak: Habermetre