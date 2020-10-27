Şanlıurfa'da 8 uzun namlulu silah ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 8 uzun namlulu silah ele geçirildi

27.10.2020 10:27 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:30
Şanlıurfa'da 8 uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda Suriye'den getirildiği belirlenen 8 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda Suriye'den getirildiği belirlenen 8 uzun namlulu silah ele geçirildi.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışma neticesinde, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine silah getirileceği bilgisi üzerine sınır bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 kalaşnikof silah ile bunlara ait 8 şarjör ele geçirildi.

Uzun namlulu silahlar incelemek üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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