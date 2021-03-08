Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

08.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:52
Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Şanlıurfalı kadınlar ile Suriyeli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Şanlıurfalı kadınlar ile Suriyeli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şanlıurfa İl Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi (HRÜ) iş birliğiyle Kadın Ellerle Evsel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında kurulan Şanlıurfa Kadın Eller Kooperatifinde 8 Mart dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan kooperatifin kurucusu ve danışmanı Harran Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sedat Benek ise katılımcılara kooperatife ilişkin bilgi verdi.

Kooperatifin ortaya çıkışını ve bugünkü durumunu anlatıldığı etkinlikte, kadınların rol aldığı "Şakha" ve "Topraktan Sofraya Kadın Emeği" belgeselleri izletilip, kadınlar için hazırlanan hediye paketleri takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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