Şanlıurfa'da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı

ŞANLIURFA'da ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 8 şüpheli, güvenlik kameralarından belirlenip yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla, eşkallerini belirledikleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.