Şanlıurfa'da 8 bina karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 8 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 8 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da 8 bina karantinaya alındı
26.05.2020 20:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:05

Şanlıurfa'da 8 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda yapılan testlerde, Haliliye ilçesi Bamyasuyu ve Şair Nabi mahalleri, Eyyübiye ilçesi Süleymanşah Mahallesi, Karaköprü ilçesi Ali Baba, Seyrantepe ve Atakent mahalleleri, Viranşehir ilçesi Şarkıpınar Mahallesi ile Siverek ilçesi Şirinkuyu Mahallesi'nde oturan bazı vatandaşların sonucu pozitif çıktı.

Söz konusu mahallelerde tespit edilen 8 binada, 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Siverek ilçesindeki 3 binada uygulanan karantinanın ise sona erdiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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