Şanlıurfa'da 8 bin personelin katılımıyla Kovid-19 denetimi yapıldı
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Şanlıurfa'da 8 bin personelin katılımıyla Kovid-19 denetimi yapıldı

18.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:33
Şanlıurfa'da 8 bin personelin katılımıyla Kovid-19 denetimi yapıldı

Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "mavi" kategoride yer alan Şanlıurfa'da 8 bin personelle denetim gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "mavi" kategoride yer alan Şanlıurfa'da 8 bin personelle denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, düşük risk sınıfının korunmak istendiği kentte her alanda sıkı denetimler devam ediyor.

Yaklaşık 8 bin personelin katıldığı denetimlerde, evinin dışında bulunan neredeyse tüm vatandaşlara ulaşılarak salgın tedbirleri hatırlatıldı.

Ekipler, şehrin tüm ana bulvarları, caddeleri ve çarşıları, semt pazarları, lokantalar, kafeler, ciğerciler, kıraathaneler, hal pazarı, perakendeciler ve toptancılar ile organize sanayi bölgesi, Evren Sanayi Sitesi, konukevleri, düğün salonlarını ziyaret ederek denetledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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