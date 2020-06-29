Şanlıurfa'da 79 ev karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 79 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA'da, koronavirüs vakası görülen kent merkezi ve ilçelerdeki 79 ev karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da 79 ev karantinaya alındı
29.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 30.06.2020 00:04

ŞANLIURFA'da, koronavirüs vakası görülen kent merkezi ve ilçelerdeki 79 ev karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca vaka görülen kent merkezi ve ilçelerde 79 evde 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerde 28 bina karantina uygulaması ise sona erdi.


Kaynak: DHA

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