Şanlıurfa'da 67 milyon liralık dev yatırımlar hayata geçiriliyor

Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 67 milyon TL'lik 5 projenin toplu açılış ve temel atma töreni Bakan Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 67 milyon TL'lik 5 projenin toplu açılış ve temel atma töreni Bakan Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Projeleri açıklayan Bakan Varank, AK Parti iktidarında Şanlıurfa'ya 70 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirtti.

Şanlıurfa'da binlerce kişiye istihdam sağlayacak olan 67 milyon liralık 5 fabrika için temel atma töreni düzenlendi. OSB Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesindeki törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Tören öncesi bölgedeki fabrikaları gezip çalışanlarla sohbet eden Bakan Varank, daha sonra programın yapılacağı alana geçerek hayata geçirilen projeleri açıkladı.

Şanlıurfa'ya gelmeden önce Hatay ve Gaziantep'te projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Malumunuz buraya gelmeden önce Cuma günü Hatay'da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı ile MOBSAN Sanayi Sitesinin de dahil olduğu yatırımlarımız için toplu açılış yaptık. Dün Gazi şehrimiz Gaziantep'teydik. Hamdolsun orada da 8 projemizin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bugün de hamdolsun kadim şehrimizin, Şanlıurfa'mızın üretimine ve istihdamına çok önemli katkılar sunacak yeni projelerin resmi açılışı ve temel atmaları için huzurlarınızdayız. Urfamız şanlı tarihiyle, köklü kültürüyle ve muazzam potansiyeliyle bizim gönlümüzde çok müstesna bir yere sahip. Sizler, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiğiniz yiğitlikle şanınızı tüm dünyaya ispat ettiniz. Bugün de her türlü terör odağına karşı Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak yine büyük bir vatanseverlik örneği sergiliyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın" dedi.

19 yılda 70 milyar lirayı bulan yatırım

Şanlıurfa'nın kalkınması ve Şanlıurfalıların refahının artması için var güçleriyle hizmetlerinde olduklarını söyleyen Varank, "Bakınız, son 19 yılda şehrimize tarım, şehircilik, sosyal hizmetler ve eğitim konuları başta olmak üzere birçok alanda 70 milyar lirayı bulan yatırımlar yaptık. İlimize kazandırdığımız modern hastanelerin, eğitim kurumlarının, otoyolların, sosyal tesislerin ve diğer pek çok hizmetin en yakın şahitleri siz Urfalı kardeşlerimizdir" ifadelerine yer verdi.

67 milyon liralık 5 proje hayata geçiriliyor

Yaklaşık 67 milyon liralık 5 yatırımın hayata geçirildiğini söyleyen Bakan Varank, "Her zaman çalışmanın, emeğin, çabanın peşinde olduk ve Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda her zaman şunu dedik, durmak yok yola devam. İşte bugün de bu doğrultuda hem Urfamız hem bölgemiz hem de ülkemiz için oldukça önemli 5 projenin resmi açılış ve temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu 5 projenin toplam yatırım bedeli 67 milyon lirayı buluyor. Sanayi, teknoloji, girişimcilik, eğitim ve turizm konularında, özellikle genç kardeşlerimize hizmet edecek bu projeler, Şanlıurfa ekonomisinin gücüne güç katacak inşallah" şeklinde konuştu.

13 fabrika tamamlandı

Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesinin kurularak 13 fabrikanın açıldığını belirten Bakan Varank, "Bu projelerin ilki Şanlıurfa Valiliği, Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ile birlikte geliştirdiğimiz Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi. Malumunuz Urfa, sahip olduğu genç ve dinamik işgücü ve teşvik sistemindeki yeri sayesinde emek yoğun sektörler için çok cazip bir yatırım alanı. Bu avantajı görerek yaklaşık 23 milyon Lira yatırımla OSB'de yer alan 65 dönümlük alanda 13 adet fabrika binası inşa ederek yatırımcılarımızın hizmetine sunduk. Bu proje yatırımcılarımızdan inanılmaz bir ilgi gördü. Kurduğumuz tesisler çok hızlı bir şekilde doldu. Bölgeye yatırım yapan firmalarda istihdam edilen kişi sayısı, pandeminin getirdiği sıkıntılara rağmen 2 bine ulaştı. 30 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesi olan projede, 10 milyon çiftlik üretimi çok hızlı bir sürede yakaladık. Bunun yarısını ihraç etmeye başladık bile. Proje tam anlamıyla bittiğinde, çarpan etkisi ile birlikte 10 bin kişilik istihdam oluşturmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da Ayakkabıcılık Meslek Yüksek Okulu açılacak

Harran Üniversitesi bünyesinde 2 yıllık Ayakkabıcılık Meslek Yüksek Okulunun açılması için çalışmaların başlatıldığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yakalanan ivmeyi fark eden Harran Üniversitesi, sektöre kalifiye eleman kazandıracak 2 yıllık Ayakkabıcılık Meslek Yüksek Okulu açıyor. Önümüzdeki yıl eğitim öğretim faaliyetleri başlayacak. Tabi bu yoğun ilgiyi görünce biz de projemizi genişletme kararı aldık. Yaklaşık 19 milyon liralık ilave yatırımla Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesinin 6 fabrikalık 2. etabının temelini de bugün atıyoruz. Burası da tamamlanıp faaliyete geçtiğinde inşallah ilave 2 bin kişilik istihdam oluşturacak" ifadelerine yer verdi.

Yenilikçi fikirleri olan gençlere imkan sağlanacak

Şanlıurfa'da kurulan Teknokent ile yenilikçi fikirleri olan gençlere her türlü imkanın sağlanacağını söyleyen Bakan Varank, "Bugün açılışını yaptığımız ikinci proje, Şanlıurfa Teknokent ile birlikte yürüttüğümüz Şanlıurfa Tekno-Girişim ve İnovasyon Merkezi. Şanlıurfa'da yenilikçiliği ve teknolojik girişimciliği yaygınlaştırmak, nitelikli bir ekosistem oluşturmak, gençlerin kendi işletmelerini kurmasını sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz bir proje. Teknokent içinde kurduğumuz bu merkez ile yenilikçi fikirleri olan gençlerimiz için ileri girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitimlerden faydalanan gençlerimizin birçoğu TÜBİTAK'ın girişimcilik programlarına başvurarak ödüllere ve desteklere layık görüldü. İmkan sağlandığında, yol gösterildiğinde her bir gencimizin nasıl büyük işler başarabileceğini zaten biliyorduk. Bu proje ve sonuçları, bunun somut bir örneği oldu. Ben bu vesileyle bölgedeki tüm gençlerimizi, Şanlıurfa Tekno-Girişim ve İnovasyon Merkezinden faydalanmaya davet ediyorum. Bu noktada, yenilikçi fikirlere sahip girişimcilerimize güzel bir haberimiz daha var. Biliyoruz ki bu tarz işler, erken aşamalarda banka kredisi gibi geleneksel finansman araçlarından yeteri düzeyde faydalanamıyorlar. Biz de girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak için GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve bölgedeki 3 kalkınma ajansımızla birlikte bir 'melek yatırımcı' ağı kurduk. GAP BAN adını verdiğimiz bu oluşum, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yenilikçi iş fikirlerini, melek yatırımcılar ile buluşturacak. Bu sayede girişimciler tecrübeli ve varlıklı iş insanlarının hem tecrübelerinden hem de finansal desteklerinden faydalanabilecek. Genç kardeşlerim, siz yeter ki yeni fikirlerinizle gelin. O fikri nasıl projelendireceğinizden tutun da işletmenizi nasıl kuracağınıza, nerelerden destek alacağınıza, işinizi nasıl büyüteceğinize kadar her aşamada biz sizin yanınızda olacağız" şeklinde konuştu.

İşletmelere birçok hizmet sunulacak

Tekno İŞGEM ile teknoloji tabanlı firmalara cazip fırsatlar ve destekler sunulacağını söyleyen Bakan Varank, "Üçüncü projemiz yine Şanlıurfa Teknokent ile birlikte yürüttüğümüz ve teknolojik girişimciliği geliştirmek üzere kurduğumuz Tekno İŞGEM. Resmi açılışını yaptığımız bu tesiste, yeni kurulan teknoloji tabanlı firmalarımıza cazip fırsatlar ve destekler sunuyoruz. Yüksek katma değerli mal üreten, Ar-Ge ve inovasyon potansiyeli olan işletmelerimize ortalama üç yıl süreyle uygun kiralı işyeri, işlik, ortak ofis, danışmanlık, eğitim, finansa erişim gibi hizmetler sağlıyoruz. Daha şimdiden merkezin yarıdan fazlası doldu" dedi.

Kültür Adası Projesiyle Şanlıurfa cazibe merkezi haline gelecek

16 milyon liralık yatırımla 13 adet eski Şanlıurfa evinin butik otele dönüştürüldüğünü aktaran Bakan Varank, "Dördüncü projemiz, turizm alanında çok büyük potansiyeli bulunan Urfa için önemli bir otel yatırımı. Biliyorsunuz Urfa ve tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi dünya çapında bir turizm destinasyonu olmaya namzet. Bu akşam da zaten tam bu konu ile ilgili olarak uzun zamandır hazırlandığımız bir projenin tanıtımını yapacağız. Mezopotamya markası ile bölgemizin turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtıyoruz. Başta Göbeklitepe olmak üzere şehrimizde bulunan birçok tarihi ve kültürel varlık yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Turistler ilimize geldiğinde onlara daha iyi hizmet vermeyi ve böylece turizm gelirlerimizi artırarak istihdam olanaklarını genişletmeyi hedefliyoruz. Şanlıurfa Valiliği ile birlikte yürüttüğümüz ve kültür adası ismini verdiğimiz bu projede 16 Milyon Liralık yatırımla 13 adet eski Şanlıurfa evini butik otele dönüştürdük. Doğal yapıya uygun olarak yaptığımız restorasyon ve tefrişat sonrasında projeyi Vilayetler Evi ile birlikte işletmeye başladık. Hamdolsun bu projemiz de büyük bir ilgi gördü. Biz de yatırımcıların yoğun ilgisine cevap verebilmek adına il merkezinde değişik lokasyonlarda yeni kültür adaları oluşturmak için çalışmalara başladık" diye konuştu.

11 ilçeye STEM Akademi ve Kariyer Merkezleri kuruldu

Şanlıurfa'nın 11 ilçesine toplam 4,3 milyon liralık STEM Akademi ve Kariyer Merkezlerini kurduklarını söyleyen Bakan Varank, "Beşinci ve son projemiz ise eğitim alanında. Bakanlık olarak, gençlerimizin çağın gerektirdiği teknolojileri anlamasına, bunlara adapte olmasına ve en önemlisi bu teknolojileri geliştirebilmesine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle 4,3 milyon liralık yatırımla Şanlıurfa'nın 11 ilçesinde valiliğimiz ile işbirliğinde STEM Akademi ve Kariyer Merkezlerini kurduk. Bu merkezlerde öğrencilerimize ve öğretmenlerimize en modern araçları ve yöntemleri kullanarak bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında eğitimler veriyoruz. Aslında sadece merkezleri kurmakla kalmadık, oluşturduğumuz gezici STEM Otobüsü ile bu hizmeti merkezlere erişemeyen dezavantajlı bölgelerin ayağına da götürüyoruz. 3D Yazıcı ile modelleme, robotik kodlama, mobil yazılım, tasarım, zeka oyunları, mental aritmetik bu merkezlerde verilen eğitimlerden yalnızca birkaçı. Sanayimizin teknolojik ve dijital dönüşümünde yetişmiş insan kaynağı çok önemli. Bu iş aslında çekirdekten başlıyor. O yüzden ben tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bu bilim merkezlerinden faydalanmaya davet ediyorum. Yaparak öğrenme ilkesini esas aldığımız bu proje sayesinde geleceğin beyinlerinin yetiştiğini inşallah hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

Huzur ortamı oluştuğunda yatırımlar artıyor

Açılışını yaptıkları projelerin, temelini attıkları tesislerin, huzur ortamı sağlandığında yatırımların ve refahın artacağının en somut örnekleri olduğunu söyleyen Varank, "Malumunuz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere ülkemiz terörden çok çekti. Çok şükür gerek sınırlarımız içinde gerekse sınır ötesinde terör örgütlerine artık göz açtırmıyoruz. Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi bitmiştir. Bölgenin gündemi artık yatırımdır, istihdamdır. Açılışını yaptığımız projeler, temelini attığımız tesisler, huzur ortamı sağlandığında yatırımların ve refahın artacağının en somut örnekleridir. Bu güven ortamını tesis etmişken bölgenin eski karanlık günlerine dönmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Önümüze konulmak istenen türlü tuzaklara, içerden ve dışardan yapılan engellemelere rağmen ülkemizin gündemini yatırımda, istihdamda, kalkınmada tutmaya devam edeceğiz. Yürüttüğümüz bölgesel kalkınma politikalarıyla bölgenin kaybettiği yılları daha hızlı kapatması ve ülke ortalamasına yaklaşması en temel arzumuz. Açılışını yaptığımız projeler, oluşturacağı uzun vadeli katkılar dolayısıyla bu amaca hizmet edecek" dedi.

AK Parti iktidarında yatırım atağı

Şanlıurfa'ya iktidarları döneminde yatırım üstüne yatırım yaptıklarını söyleyen Bakan Varank, "Bugün bu projeler özelinde sizlerle buluştuk ama Urfa'ya yaptığımız yatırımlar ve hizmetler sadece bunlardan ibaret değil. AK Parti iktidarlarından önce maalesef yatırımlar bakımından göz ardı edilen Urfa'mıza 19 yılda bakanlık olarak çok önemli eserler kazandırdık. İlimizin sanayi altyapısını geliştirmek üzere OSB sayısını 1'den 5'e çıkardık. 844 sanayi parseli bulunan bu OSB'lerde 25 binden fazla kişi istihdam ediliyor. 240 milyon lirayı aşan yatırımla mevcut sanayi sitelerini geliştirip yenilerini kurduk. Bin 407 sanayici esnafımız buralarda faaliyet gösteriyor. 21 milyon lira yatırımla Harran Üniversitesinde bir teknoloji geliştirme bölgesi kurduk. Karacadağ Kalkınma Ajansımız ile Urfa'daki kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın toplam 525 projesine 206 Milyon Lira destek sağladık. GAP İdaresi ile sulama, bitkisel üretim, hayvancılık, kırsal kalkınma, enerji, kültür, turizm, sosyal içerme ve diğer alanlarda 5,5 milyar liraya ulaşan yatırımlar yaptık. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Şanlıurfa'da 17 projeye 136 milyon lira kaynak aktardık. Özel sektör yatırımlarını artırmak üzere 2003 yalından bu yana yaklaşık 10 milyar lira yatırım öngörüsü olan bin 500 projeye yatırım teşvik belgesi düzenledik. KOSGEB destek programları kapsamında 6 binden fazla girişime 105 milyon liralık kaynak sağladık. Uluslararası kaynakları da Şanlıurfa'nın gelişimi için harekete geçirdik. 9,2 milyon avro yatırımla Göbeklitepe arkeolojik kazı alanının üst örtüsünü tamamladık. 9,5 milyon avro bütçeyle yaklaşık 90 bin tonluk Şanlıurfa Lisanslı Hububat Deposunu faaliyete geçirdik ve 10 milyon avro yatırımla 25 bin ton kapasiteli lisanslı pamuk deposu ve laboratuvarı kurduk. Bakın bir çırpıda okumaya çalışsam da her biri hacmi, çarpan etkisi ve sonuçlarıyla bölgenin ekonomik dinamizmini perçinleyen projeler ama biliyoruz ki Şanlıurfa'mıza bu yatırımlar yetmez, daha da fazlasını bu güzel şehre kazandıracağız. Çünkü Urfa her türlü mücadelede Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durdu, biz de Şanlıurfa'nın yanında dimdik duracağız" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'nın potansiyelini harekete geçirmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Varank, "Peygamberler şehri Urfa'nın potansiyeli çok yüksek. Bizler de bu potansiyeli harekete geçirmek için üzerimize düşeni yapmaya her daim devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken açılışını yaptığımız ve temelini attığımız tesislerin Urfa'ya, bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu projelerin hayata geçmesinde sağladıkları mali ve teknik desteklerden ötürü Kalkınma Ajanslarımızı ve personelini yürekten tebrik ediyorum. Yararlanıcı kuruluşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından bir ayakkabı fabrikasını gezen Bakan Varank, işçilerle birlikte ayakkabı yaparak üzerine bu günün tarihini not aldı. İşçiler de program sonrası sevinçlerini halay çekerek gösterdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı