Şanlıurfa'da 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
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Şanlıurfa'da 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi

ŞANLIURFA Valiliği, vakalarının en hızlı arttığı 5 şehir arasında gösterilen ilde koronavirüse karşı yeni tedbirler aldı.

Şanlıurfa'da 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
15.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:50

ŞANLIURFA Valiliği, vakalarının en hızlı arttığı 5 şehir arasında gösterilen ilde koronavirüse karşı yeni tedbirler aldı. 65 yaş ve üstündeki vatandaşların günün belli saatleri haricinde dışarı çıkmasının yasaklandığı kentte bazı yaşlı vatandaşların kurallara uymadığı görüldü. Yasağa rağmen sokağa çıkan 70 yaşındaki Ahmet Çiftçi, "Ben 70 yaşındayım gençlerden daha sağlamım" dedi.

Koronavirüs pozitif vaka artış hızında Türkiye'de ilk 5 şehir arasında yer alan Şanlıurfa'da Valilik, 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamalar getirdi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda yeni alınan kararlar kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları kısıtlandı. (Gelin ve damadın 1'inci derece yakınları hariç) Düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı. Kararı yorumlayan vatandaşların bir kısmı kararın yerinde olduğunu belirtirken bir kısmı ise kararı beğenmedi.

'70 YAŞINDAYIM, GENÇLERDEN DAHA SAĞLAMIM'Valiliğin yeni kısıtlama kararına rağmen sokağa çıkan 70 yaşındaki Ahmet Çiftçi, "Ben çiftçiyim. Her gün köye gidip geliyorum. Tüm kazancımız işimize bağlıdır. Köyden meyve sebze getiriyorum. Ben her gün giderim. Yasağı dinlemem. Ben 70 yaşındayım gençlerden daha sağlamım. Ecel ne zaman gelirse o zaman ölürüz. İnsan hastalıktan ölmez. Kimse maske takmıyor. Bakın şu an parkta oturan yaşlılar takmıyor. Parkların denetlenmesi gerekiyor. İhtiyarlar maskeye dikkat etmiyor" dedi.

Geçen hafta Malatya'ya gittiğini aktaran Mehmet Akdağ, Malatyalıların salgın tedbirlerine dikkat ettiğini, ancak Şanlıurfa'da bu tedbirlere uyulmadığını ifade etti. Alınan kararların yerinde olduğunu belirten Akdağ, "Devlet her vatandaşın başına bir polis dikemez. Herkes kendi önlemini almalıdır. Urfalılar salgını ciddiye almıyor. Hastalığına dahi inanmayanlar var. Maske için uyardığımızda bizimle tartışıyorlar. Ancak hastalığa yakalandıklarında, inanıyorlar. Yaşlılar için alınan bu karar yerinde bir karardır. Zaten tamamıyla kısıtlamıyor. Sadece yoğun olan saatlerde kısıtlama yapılmış" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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