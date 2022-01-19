ŞANLIURFA'DA 645 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Haberler
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ŞANLIURFA'DA 645 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da etkili olan kar yağışı sonrası 645 kırsal mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

ŞANLIURFA'da etkili olan kar yağışı sonrası 645 kırsal mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kentte gece boyunca etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 645 kırsal mahalle yolu kapandı. Yolların açılması için ekipler seferber oldu. Ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yolda mahsur kalanlar için kurtarma çalışması yapıldı. Siverek-Diyarbakır kara yolu da kar ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

ŞANLIURFA'DA 645 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ŞANLIURFA'DA 645 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ŞANLIURFA'DA 645 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ŞANLIURFA'DA 645 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

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