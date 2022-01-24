Şanlıurfa'da 630 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Şanlıurfa'da 630 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Şanlıurfa'da 630 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine bağlı 630 kırsal mahallenin yolu, kardan kapandı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine bağlı 630 kırsal mahallenin yolu, kardan kapandı.

İlçede dün akşam başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışının sürdüğü ilçenin 630 kırsal mahallesinin yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu ilçede, Şanlıurfa kent merkezi ile Diyarbakır'a ulaşımın sağlandığı kara yolu da ulaşıma kapandı. Birçok araç yolda mahsur kalırken, ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçlar, bulundukları noktadan çıkartılarak hareket ettirildi.

Kapanan yolda ekiplerin çalışmalarını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak da yakından takip etti.

Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Şanlıurfa'da 630 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Şanlıurfa'da 630 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Şanlıurfa'da 630 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Şanlıurfa'da 630 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Şanlıurfa'da 630 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Şanlıurfa'da 630 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Şanlıurfa'da 630 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Tragger, kar, Güncel, Haber

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