Şanlıurfa'da 62 ev karantinaya alındı Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 62 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 62 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve bazı ilçelerde ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 2, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 8, Haliliye'de 11, Harran'da 1, Hilvan'da 2, Karaköprü'de 10, Siverek'te 2, Suruç'ta 1 ve Viranşehir'de 21 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 117 evdeki karantina uygulaması da sona erdirildi.

Kaynak: AA