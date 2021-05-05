Şanlıurfa'da 6 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 6 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Şanlıurfa'da 6 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 6 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 6 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2015'te Sait Kızılkaplan'ın öldürülmesi olayını aydınlatmak için özel ekip kurdu.

Ekip, yaptığı araştırmanın ardından Şanlıurfa, Bursa ve Diyarbakır'da cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla Ramazan ve Sedat A. ile A.A, H.A. ve S.A'yı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ramazan ve Sedat A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Salih Uçan Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da 6 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 20:34:28. #1.16#

title