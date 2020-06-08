Şanlıurfa'da 6 bina karantinaya alındı Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Haliliye, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Haliliye'nin Kısas, Ertuğrul Gazi, Yeşildirek, Viranşehir'in Yeni ile Eyyübiye'nin Şıhmaksut mahallelerinde 6 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Karaköprü, Viranşehir ve Siverek ilçelerindeki 1 mahalle ve 4 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

Kaynak: AA