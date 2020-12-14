Şanlıurfa'da 6 bin öğrenciye eğitim desteği verildi
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Şanlıurfa'da 6 bin öğrenciye eğitim desteği verildi

14.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:49
Şanlıurfa'da 6 bin öğrenciye eğitim desteği verildi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kentte 6 bin öğrenciye dağıtılması planlanan "Kazanım Değerlendirme Fasikülü" hazırladıklarını belirtti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kentte 6 bin öğrenciye dağıtılması planlanan "Kazanım Değerlendirme Fasikülü" hazırladıklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mehmet Canpolat'ın "Uzaktan eğitime, yakın destek" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik fasikül hazırlandı.

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenlerin hazırladığı konu anlatımlar ile Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı kazanım testlerinin bulunduğu "Kazanım Değerlendirme Fasikülü" setinin öğrencilere dağıtılması için Başkan Mehmet Canpolat, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ile bir araya geldi.

Kitapların teslimini gerçekleştiren Başkan Mehmet Canpolat, eğitime verdikleri desteği artarak, devam ettirdiklerinin belirtti.

Öğrencilere verilecek her desteği önemsediklerini aktaran Canpolat, şunları kaydetti:

"Haliliye Belediyesi olarak İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber ortaklaşa çalıştığımız bu pandemi sürecinde gençlerimize nasıl daha faydalı oluruz böylesi bir çalışma yaptık. Sekizinci sınıf öğrencilerimiz için milli eğitim ile birlikte bakanlığımızın müfredatı çerçevesinde sorular kitapçık haline getirildi. Şu anda sekizinci sınıf 6 bin öğrencimize öğretmenler ve Haliliye Belediyesi aracılığıyla dağıtılacak. İnşallah geleceğe hazırlanan gençlerimiz bu fasiküllere ile daha iyi bir çalışma içerisine gireceklerdir. Ben hususta çalışan ve hareken eden Belediye Başkan Yardımcımız Halil Kaya'ya, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüze ve her zaman bizimle ortak hareket eden Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bu pandemi sürecini el ele verip aşacağız. Umarım gençlerimize faydalı olur."

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural da desteklerinden dolayı Canpolat'a teşekkür ederek, program dahilinde kitapların öğrencilere ulaştırılmasını planladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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