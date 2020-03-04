Şanlıurfa'da 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçti
ŞANLIURFA'da polis tarafından bir depoya düzenlenen baskında, 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
04.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:00
ŞANLIURFA'da polis tarafından bir depoya düzenlenen baskında, 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
- Şanlıurfa
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesi'nde kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine harakete geçti. İş yerine ait depoya baskın düzenleyenpolis, 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ile 8 plastik tank ele geçirdi.
Kaçak akaryakıta el koyan polis, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlattı.
- Şanlıurfa
Kaynak: DHA