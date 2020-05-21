Şanlıurfa'da 6 bin 500 gıda kolisi dağıtıldı Şanlıurfa Valiliği, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından bağışlanan 6 bin 500 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Şanlıurfa Valiliği, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından bağışlanan 6 bin 500 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, teslim alınan yardım kolileri, başta yetim aileleri olmak üzere yaşlılar, Suriyeliler ve ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Yardım kolilerini alan vatandaşlar da hayır sahiplerine ve Şanlıurfa Valiliğine teşekkür etti.

Kaynak: AA