ŞANLIURFA'DA, 500 KİLO KÜFLENMİŞ HURMA ELE GEÇTİ - Haberler
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ŞANLIURFA'DA, 500 KİLO KÜFLENMİŞ HURMA ELE GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'da denetim yapan zabıta ekipleri, 500 kilo küflenmiş hurmaya el koyarak imha etti.

ŞANLIURFA'da denetim yapan zabıta ekipleri, 500 kilo küflenmiş hurmaya el koyarak imha etti.

Şanlıurfa'da bir seyar satıcı, el arabasıyla vatandaşlara sağlıksız ve hijyen kurallarına uygun olmayan hurma satışını yaptığını gören zabıta ekipleri, hurmaları kontrol etti. Piyasadan daha uyguna satışa sunulan hurmaların kontrolünü yapan ekipler, hurmaların bozu ve küflü olduğunu tespit ederek, el arabasında bulunan yarım ton hurmaya el koydu. İçerisinde böceklerin de bulunduğu hurmalara el koyan zabıta daha sonra çöplükte bozuk hurmaları imha etti.

ŞANLIURFA'DA, 500 KİLO KÜFLENMİŞ HURMA ELE GEÇTİ

ŞANLIURFA'DA, 500 KİLO KÜFLENMİŞ HURMA ELE GEÇTİ

ŞANLIURFA'DA, 500 KİLO KÜFLENMİŞ HURMA ELE GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şanlıurfa, Zabıta, Hurma, Güncel, Haberler

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