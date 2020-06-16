Şanlıurfa'da 5. kattan düşen çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 5. kattan düşen 12 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.
16.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:47
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 5. kattan düşen 12 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.
Seyrantepe Mahallesi'ndeki evlerinin penceresinden dengesini kaybettiği iddia edilen akli dengesi yerinde olmayan Yusuf Seyit Ağaslan, 5. kattan düştü.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Seyit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA