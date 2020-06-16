Şanlıurfa'da 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 5. kattan düşen 12 yaşındaki akli dengesi yerinde olmayan çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 5. kattan düşen 12 yaşındaki akli dengesi yerinde olmayan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Dengesini kaybettiği iddia edilen akli dengesi yerinde olmayan Yusuf Seyit Ağaslan, 5. kattan düştü. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan Ağaslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA